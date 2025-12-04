В США заявили о моральной победе над Украиной

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

© Лента.ру

Дэвис назвал визит Уиткоффа в Москву моральной победой над Украиной.

«Не имея явных договоренностей, россияне продолжат сражаться, в отличие от украинцев, которые все чаще бегут с поле боя. И все же эта встреча, в каком-то смысле, стала моральной победой над Украиной», — отметил он.

В США раскрыли последствия визита Уиткоффа в Москву

По мнению военного, ситуация на Украине напоминает домино, где одна костяшка может обрушить всю конструкцию. Именно это сейчас происходит в зоне боевых действий, заключил Дэвис.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов.