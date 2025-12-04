В США раскрыли последствия визита Уиткоффа в Москву

Украина оказалась в тяжелом положении перед американским лидером Дональдом Трампом после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетил Москву. С таким мнением в эфире YouTube-канала Deep Dive выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Эта встреча с Уиткоффом и [зятем Трампа Джаредом] Кушнером — это просто подготовка, чтобы поставить их [украинцев] в положение, которое может потом помочь президенту Трампу настоять на своих условиях», — считает он.

Трамп: Уиткофф и Кушнер верят в желание Путина закончить конфликт на Украине

Эксперт также отметил, что сейчас на Украине сложная политическая ситуация — там наблюдаются все признаки кризиса власти, который возник в свете коррупционного скандала, однако президент Украины Владимир Зеленский делает вид, что ничего не произошло.

«Похоже, большинство на Западе не возражает против такого притворства, словно ничего не было», — резюмировал Джонсон.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов.