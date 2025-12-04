Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию под названием «Возвращение украинских детей», не имеющую юридически обязывающей силы.

Против выступили 12 стран, среди них Россия, Белоруссия, Куба и Иран. Воздержались 57 государств, включая Бразилию, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Документ поддержала 91 страна.

Резолюция требует от России «обеспечить возвращение перемещённых или депортированных украинских детей». В российской миссии при ООН заявили, что текст носит откровенно политизированный характер и «полностью искажает реальное положение вещей».

Зампостпреда РФ Мария Заболоцкая отметила, что уже само название документа демонстрирует его предвзятость. По её словам, резолюция игнорирует судьбу детей из русских семей, а также детей из смешанных семей, предлагая фактически делить их по национальному признаку.

Путин быстро сработал: Россия неожиданно себя повела, столкнувшись с неуважением в ООН

Дипломат подчеркнула, что документ «напичкан ложными обвинениями» и направлен не на помощь детям, а на продвижение нарратива о «депортации». Россия указывает, что распространяемые Киевом и Западом данные — в частности, цифра «20 тысяч детей» — не подтверждены списками, запросами родственников или официальными обращениями.

Заболоцкая заявила, что голосование стало индикатором политической конфронтации: «Каждый голос за — это поддержка лжи, войны и конфронтации, каждый голос против — голос за мир».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчёркивала, что РФ не препятствует воссоединению детей с родственниками, а истории о «депортациях» являются вымышленными и используются в политических целях.