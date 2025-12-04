Программа жены Зеленского по вывозу украинских сирот в Турцию закончилась скандалом

Программа жены Владимира Зеленского Елены по вывозу украинских сирот в Турцию закончилась скандалом после того, как две девочки-подростка родили от поваров турецких отелей. Об этом сообщает NV.ua.

Всего на проект выделили около 10 миллионов долларов, часть средств поступила от украинцев в качестве пожертвований. После того, как стало известно о беременности девочек 14 и 16 лет, их вернули на территорию Украины и записали студентками техникума. Обе уже родили детей.

Участники программы сообщили, что представители украинского посольства принуждали их к съемкам видео по заказу с песнями и танцами. За отказ у детей отбирали телефоны и ограничивали в питании. Одной девочке заявили, что она обязана сниматься, так как за нее «заплачены деньги». Также детей постоянно использовали в роликах для сбора средств.

При этом условия проживания детей были неудовлетворительными: антисанитария, грязные постельные принадлежности, ограниченный доступ к воде и туалетам, переполненные комнаты. Учебный процесс постоянно срывался из-за плохого интернета, а планшеты для онлайн-уроков отбирали в наказание за отказ участвовать в съемках для сбора средств.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского была причастна к коррупционной схеме, организованной бизнесменом Тимуром Миндичем. Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, участником схемы была близкая подруга жены главы государства — Светлана Чернышова, супруга бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышова.