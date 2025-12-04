Стало известно, за что Навроцкий потребовал извинений от Туска

Глава Польши Кароль Навроцкий выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Дональда Туска, допустившего возможность выплаты компенсаций жертвам нацистской оккупации 1939–1945 годов из средств польского бюджета.

«Заявление, которое премьер-министр Туск сделал в Берлине, вызывает у меня глубокую тревогу», цитирует президента портал Onet.pl. «Мне неизвестно ни одного политического или исторического примера, когда жертвы сами должны были бы оплачивать злодеяния, совершённые против них агрессором», подчеркнул Навроцкий. «Ожидаю, что премьер Дональд Туск принесёт извинения гражданам Польши за свои слова и разъяснит, что это было досадное недоразумение», заключил он.

Поводом для конфликта послужила пресс-конференция в Берлине 1 декабря, на которой Туск, выступая вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявил, что если Германия не выразит готовности к выплатам, Польша рассмотрит вариант самостоятельного финансирования компенсаций для жертв фашистской оккупации.

Ранее, 1 сентября 2022 года, польская сторона обнародовала трёхтомный доклад об ущербе, причинённом стране в результате нападения и оккупации нацистской Германии. Сумма потерь была оценена в 6,2 триллиона злотых (примерно 1,5 триллиона долларов).