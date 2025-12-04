Трамп высказался о стоимости оружия для Украины
Американский президент Дональд Трамп заявил, что оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость.
«Они платят по самой высокой цене, оплачивают полную стоимость всего, что поступает в НАТО. А затем НАТО это передает. НАТО платит нам», - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме 3 декабря.
Ранее Белый дом официально сообщил, что спецпосланники Трампа вернулись из Москвы с конкретными предложениями. Они отчитались перед Трампом о прошедших в российской столице переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.