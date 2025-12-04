Грузия требует официальных извинений от Европейского союза в связи с распространявшимися заявлениями о применении химического оружия против участников протестов. Об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили в эфире «Первого канала грузинского телевидения».

«К этой информации причастны Брюссель, а также представитель Еврокомиссии, который известен своей особо враждебной риторикой в адрес Грузии и её народа. Прошло несколько дней, и было доказано, что утверждения о применении иприта (боевого отравляющего вещества периода Первой мировой войны) являются ложью. Интересно, принесут ли теперь свои извинения пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, депутаты Европарламента и нанятые НПО, которые душат нашу страну?» сказал он.

МИД России: предпосылок для возобновления политдиалога с Грузией нет

Спикер также охарактеризовал ситуацию как элемент гибридной войны против Грузии. Ранее Би-би-си опубликовала материал, в котором допускалась возможность использования грузинскими властями химического оружия времён Первой мировой войны при разгоне антиправительственных акций протеста в Тбилиси в прошлом году.