Озвучена реакция Бельгии на план Еврокомиссии по активам РФ

Предложение Еврокомиссии о выделении так называемого репарационного кредита Украине за счёт замороженных российских активов не устраняет обеспокоенность Бельгии в связи с данной инициативой. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на информированные источники.

«Бельгия не может согласиться с условиями, при которых на неё могут быть возложены рисковые обязательства в рамках такой операции», приводит агентство слова анонимного представителя бельгийских властей.

