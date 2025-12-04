Озвучена реакция Бельгии на план Еврокомиссии по активам РФ
Предложение Еврокомиссии о выделении так называемого репарационного кредита Украине за счёт замороженных российских активов не устраняет обеспокоенность Бельгии в связи с данной инициативой. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на информированные источники.
«Бельгия не может согласиться с условиями, при которых на неё могут быть возложены рисковые обязательства в рамках такой операции», приводит агентство слова анонимного представителя бельгийских властей.
Politico: В ЕС заподозрили Бельгию в удержании прибыли от российских активов
Ранее мы писали: Фон дер Ляйен рассказала, что проинформировала США о "репарационных кредитах" для Украины