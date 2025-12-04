Польша захотела принять участие в переговорах по Украине

Польша хочет расширить «евротройку» и принимать участие в переговорах по Украине, заявил МИД Польши по итогам переговоров главы польской дипломатии Радослава Сикорского с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомство отметило, что Сикорский поднял вопрос о включении Варшавы в «коалицию желающих».

«Обсуждалось расширение формата "евротройки" с целью включения Польши в переговоры с США и Украиной по мирному плану», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина должна иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию вооруженного конфликта с Россией.