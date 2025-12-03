Рютте назвал ежемесячный бюджет НАТО на оружие для Украины в 2026 году

Генсек НАТО Марк Рютте назвал ежемесячный бюджет, который альянс будет выделять на оружие для Украины в 2026 году.

По словам Рютте, в 2026 году страны НАТО будут ежемесячно тратить на оружие для Украины 1 миллиард евро. Речь идет о тратах по программе «Список приоритетных потребностей Украины». По его словам, сейчас программу поддерживают около двух третей членов НАТО, но на обеспечение Украины все равно нужно «немного больше». Этот вопрос будет поднят на следующей встрече глав МИД стран-членов НАТО.

«Хорошая новость заключается в том, что сейчас мы идем по плану. К этому времени года, начиная с августа, нам требовалось около 4 миллиардов евро — по миллиарду в месяц. Нам еще предстоит кое-какая работа в декабре», — заявил Рютте.

Ранее Рютте заявил, что НАТО в случае провала мирного процесса продолжит поставки оружия Украине.