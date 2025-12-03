Стало известно о возможной подготовке заговора против Зеленского
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины может готовить заговор против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник в российских силовых структурах допустил, что ГУР может готовить заговор с участием командира 225-го штурмового полка ВСУ Олега Ширяева.
При этом Ширяев опубликовал фотографию подарка на своей странице в социальной сети.
В пятницу, 28 ноября, глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.