Высокопоставленный чиновник из Евросоюза ушел в отставку из-за коррупции

Высокопоставленный чиновник из Евросоюза Стефано Саннино подал в отставку из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Euractiv.

Саннино занимал должность во внешнеполитической службе Евросоюза. Ранее в его отношении было начато расследование из-за подозрения в коррупции. В рамках дела чиновник был допрошен, в том числе и о его действиях на посту генерального секретаря внешнеполитической службы альянса.

«Стефано Саннино объявил о досрочной отставке с должности генерального директора по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива в связи с участием в продолжающемся расследовании предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза», — сообщает источник.

Сам чиновник свою вину отрицает — он заявил, что верит в правосудие и положительный для него исход расследования.