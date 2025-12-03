СБУ отвергла сообщения о подрыве Румынией украинского морского дрона
Служба безопасности Украины (СБУ) в комментарии изданию Hromadske отвергла сообщения о подрыве Румынией морского дрона Sea Baby.
Там сообщили, что ни один из беспилотников не был потерян в Черном море. В спецслужбе также заявили, что операции осуществляются «в пределах определенных районов», отрицая, что Sea Baby мог попасть в территориальные воды Румынии.
Ранее в Минобороны Румынии сообщили о подрыве украинского морского дрона. Там уточнили, что водолазы-саперы по запросу Береговой охраны выполнили миссию по нейтрализации объекта, представляющего угрозу судоходству в Черном море.