В Киеве произошли столкновения со стрельбой между ГУР и военными

В санатории «Жовтень» на юге Киева произошли столкновения между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военными. Об этом сообщила «Украинская правда».

По словам источника издания в правоохранительных органах, вечером 3 декабря вооруженные представители ГУР выбили ворота, открыли стрельбу в воздух и взяли в плен десять военнослужащих ВСУ, нанеся им существенные травмы.

После этого пленных отпустили, сотрудники спецслужбы забаррикадировались на территории санатория. Бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов, сообщил собеседник газеты. На место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как пояснил источник издания в ГУР, конфликт произошел из-за права аренды учреждения. Там уточнили, что владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей прямые договоры на время действия военного положения, а у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.

