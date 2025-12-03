Хаос, царящий в американских коридорах власти вокруг нового мирного плана по Украине, обнажил рискованную и беспрецедентную стратегию Дональда Трампа. Президент США сделал ставку на «нетрадиционную дипломатию», фактически отстранив профессиональных государственных служащих от решения глобального конфликта. Агентство Reuters сообщает, что нынешний подход Белого дома — это игра ва-банк, где ключевые роли отведены не экспертам Госдепартамента, а личным друзьям президента из сферы недвижимости, что вызывает ярость у республиканцев и панику у европейских союзников.

В администрации Трампа открыто признают, что намеренно игнорируют традиционных дипломатов, считая их некомпетентными.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что использование администрацией Трампа аутсайдеров, таких как Уиткофф, оказалось успешным... а эксперты по внешней политике Вашингтона имеют послужной список неудач», — приводит агентство позицию Белого дома.

Этот «план, дружественный России», как его характеризует Reuters, был разработан вдали от Вашингтона — во время октябрьской встречи в Майами между спецпосланником Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Документ из 28 пунктов стал полной неожиданностью даже для высших чинов в США: многие сотрудники Совета нацбезопасности узнали о нем только из прессы. Ситуация дошла до абсурда: исполняющая обязанности посла США в Киеве Джули Дэвис, сама едва узнавшая о плане, получила срочную инструкцию проинформировать о нем министра армии Дэна Дрисколла буквально перед его встречей с украинцами.

Такой стиль управления уже имеет политическую цену. Рейтинг одобрения Трампа рухнул до 38%, а его давняя соратница Марджори Тейлор Грин в прошлом месяце объявила об отставке, обвинив президента в отказе от повестки «Америка прежде всего». Тем не менее, ночная встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве, по данным Reuters, «не привела к прорывам», хотя в Вашингтоне уверены: иногда, чтобы добиться своего, нужно просто «опрокинуть стол» переговоров.