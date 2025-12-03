На Украине нашли способ освободить Коломойского*

По данным источника, адвокаты украинского бизнесмена Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других фигурантов громких дел планируют ходатайствовать об освобождении своих подзащитных из-под ареста. Эти намерения связаны с ослаблением политических позиций президента Украины Владимира Зеленского из-за недавнего коррупционного скандала, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«На фоне освобождения детектива НАБУ Магамедрасулова и его отца, целый ряд и других известных "сидельцев" сейчас пытается решить вопрос с судами о своем выходе на свободу», — говорится в сообщении.

Согласно информации, полученной украинскими журналистами от своего источника, в центре внимания находятся дела двух фигурантов: экс-руководителя управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина, обвиняемого в государственной измене, и бизнесмена Игоря Коломойского.

Ранее Коломойский прокомментировал коррупционный скандал, связанный с хищениями в украинской энергетике с участием бизнесмена Тимура Миндича, и заявил, что из-за него «весь мир стоит на ушах». Бизнесмен также упомянул опубликованный Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины разговор между Миндичем и бывшим советником и бизнес-партнером Зеленского Сергеем Шефиром о необходимости заплатить из общака залог для освобождения бывшего вице-премьера страны Алексея Чернышова.