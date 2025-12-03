Трамп заснул на совещании с кабмином

Во время заседания кабинета министров президент США Дональд Трамп несколько раз закрывал глаза почти на шесть минут, несмотря на заявления о «превосходном здоровье».

Президент США Дональд Трамп неоднократно закрывал глаза и, по-видимому, засыпал во время заседания кабмина, пишет The Washington Post. Издание провело анализ видеозаписи, зафиксировав девять моментов в течение заседания, когда президент либо держал глаза закрытыми, либо явно пытался не заснуть, что в сумме длилось почти шесть минут.

После заседания пресс-секретарь Белого дома не прокомментировала напрямую, спал ли президент в этот момент. В официальном заявлении говорилось только, что он «внимательно слушал и управлял встречей» и «поразил своим финальным ответом на пресс-конференции», где президент жестко высказался о сомалийских мигрантах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер отметил отличное самочувствие и заявил о готовности к новым активностям на фоне слухов о своей смерти. Трамп рассказал, что ощущает себя так же или даже бодрее, чем 30 лет назад. В ноябре CNN показал, как Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете. Журналист Сеймур Херш рассказал о растущей обеспокоенности в администрации США по поводу когнитивных функций президента США.