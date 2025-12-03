СМИ: США нанесли очередной удар по европейским союзникам

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в среду раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают приоритет собственной оборонной промышленности по сравнению с американскими поставщиками вооружений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на натовских дипломатов.

Издание отмечает, что Ландау присутствовал на министерской встрече НАТО вместо госсекретаря Марко Рубио. Ландау известен своим скептическим отношением к НАТО.

В ходе общения с европейскими министрами Ландау указал, что считает недопустимым, что в рамках программы милитаризации Европа пытается обойти стороной военные компании из США. После этого он покинул встречу, сообщает Politico.

В Госдепе США указали, что Ландау "выступил с двумя ключевыми заявлениями". Первое - Европе необходимо "превратить свои обязательства по расходам на оборону в потенциальные возможности". Второе - "протекционистская политика, вытесняющая американские компании с рынка, подрывает коллективную оборону".