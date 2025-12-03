Умеров провел «многочасовую встречу» с советниками по нацбезопасности стран НАТО

Глава Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров провел в Брюсселе «продуктивную многочасовую встречу» с советниками по вопросам нацбезопасности стран НАТО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Брюсселе имел продуктивную многочасовую встречу с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Великобритании. Были также представители Евросоюза и НАТО», — сообщил он.

Умеров проинформировал представителей альянса о ходе переговоров в Женеве и Флориде и дальнейшей дипломатической динамике.

Стороны обсудили вопрос о гарантиях безопасности Украине, добавил он.

