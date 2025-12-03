Федерика Могерини выразила готовность сотрудничать со следствием

Бывшая глава евродипломатии заявила о желании доказать непричастность к коррупции.

«Я продолжу предлагать судебным властям сотрудничество в полной мере», — сообщила она итальянским СМИ.

Могерини также выразила уверенность, что корректность действий Колледжа Европы, где она занимает пост ректора, будет подтверждена.

Ранее экс-главу евродипломатии, бывшего генерального секретаря дипломатической службы ЕС Стефано Саннино и менеджера Колледжа Европы задержали после серии обысков. Позже их отпустили. По данным портала Euractiv, речь идёт, в частности, о нарушениях в системе госзакупок.