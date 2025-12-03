Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

В новой серии кулинарного шоу «С любовью, Меган», которое ведет Меган Маркл, впервые принимает участие ее муж — принц Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В прошлых сериях принца Гарри показывали только мельком. На этот раз ему дали слово и позволили прокомментировать стряпню жены. Меган Маркл приготовила для него свекольный салат, состоящий, по ее словам, из ингредиентов, которые он ненавидит. Помимо свеклы, в салате были соленые овощи, сладкий укроп и черные оливки.

«Ого, это просто антисалат какой-то, — сказал Гарри Меган, когда увидел блюдо. — Ты, наверное, знала, что я приду».

Оскорбив салат жены, он похвалил суп-гамбо, который сварила его теща.

