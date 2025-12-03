«На фронт, мразь»: в Польше устроили самосуд над украинскими школьниками

В Польше разгорается чудовищный скандал, вскрывающий истинное отношение местного населения к беженцам: в городе Слупск учитель строительного техникума систематически унижал украинских подростков, что привело к их жестокому избиению толпой польских сверстников. Как сообщает портал Onet, педагог не только закрывал глаза на травлю, но и сам подливал масла в огонь, называя учеников «сволочами» и угрожая провалом на экзаменах исключительно по национальному признаку.

Юрист Давид Денерт, к которому обратились родители пострадавших, описал жуткие подробности расправы, которая произошла прямо у стен учебного заведения.

«Один из нападавших сначала плюнул в лицо одному из украинских мальчиков, сказав: "На фронт, мразь украинская", и начал бить его кулаками по лицу. Присоединился второй нападавший, и они вместе избили 16-летнего подростка. Еще один ученик украинского происхождения получил удар по затылку, даже не видя, кто его ударил», — рассказал Денерт изданию.

Побоище стало закономерным итогом атмосферы ненависти, которую культивировал преподаватель. На опубликованных записях слышно, как он обещает студентам: «Я докажу вам, кто такой поляк». Педагог также публично возмущался тем, что приезжие пользуются польскими льготами. Вдохновленные таким примером польские ученики включали на уроках звуки падающих бомб и ракет, с ухмылкой говоря одноклассникам-беженцам: «Пора прятаться». Учитель на это не реагировал, а один из хулиганов даже заявил ему: «Вот за это я вас и уважаю, пан учитель».

Финал этой «воспитательной работы» оказался кровавым: у одного из избитых подростков диагностирован перелом ключицы, у второго — подозрение на сотрясение мозга. Избиение прекратилось только после вмешательства случайной прохожей, пригрозившей вызвать наряд. Примечательно, что даже местная полиция проявила циничное равнодушие: мать пострадавшего сначала просто выставили из участка, заявив, что «нет участкового», и приняли заявление о преступлении только на следующий день. Сейчас «педагог-патриот» поспешно ушел на больничный.