В Швейцарии рассказали о напряженности из-за надуманной российской угрозы

Власти Швейцарии продолжают игнорировать заявления официальных лиц РФ и безудержно нагнетать напряженность, пугая надуманной российской угрозой. Об этом заявило посольство России в стране, пишет ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что официальные представители страны, в том числе глава Минобороны Швейцарии Мартин Пфистер, говорят о мнимой угрозе безопасности, которая исходит от Москвы.

Российские дипломаты напомнили, что Россия «никому не угрожает, в том числе и Швейцарии». Посольство указало на то, что президент РФ Владимир Путин предлагает «зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности».

«Швейцарские официальные лица продолжают безудержно нагнетать напряженность, запугивая своих граждан надуманными страшилками об исходящей от России угрозе», — подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что Швейцария модернизирует старые бункеры из-за конфликта РФ и Украины.