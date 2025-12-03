Италия выходит из программы закупок вооружений у США для Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим отказывается от участия в программе закупок вооружений у США для дальнейшей передачи Украине.

Таяни подчеркнул, что подключение Италии к программе было "преждевременным". По словам итальянца, если мирное соглашение будет достигнуто и боевые действия прекратятся, оружие Киеву "больше не понадобится". Он подчеркнул, что "потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности".

Рим намерен продолжить поддерживать Киев, но пока мирные переговоры ведутся, поставлять оружие она не будет.

Как отмечает Bloomberg, заявления Таяни являются "явным признаком того, что правительство Джорджии Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины". "Италия стала первой страной в Европе, которая прямо заявила о нецелесообразности поставок Украине дополнительного вооружения в период переговоров о прекращении огня", - отмечает агентство.

Ранее правительство Италии отложило вопрос о продлении военной помощи Киеву на 2026 год. Декрет-закон, в котором предусматривалось дальнейшее продление военной помощи Украине до конца 2026 года, был неожиданно исключен из повестки. Как сообщает газета Il Fatto Quotidiano, процесс застопорился после того, как в правящей коалиции разразился конфликт. Принципиальную позицию занял вице-премьер Маттео Сальвини. Он заявил, что Евросоюзу недопустимо "вставлять палки в колеса на мирных переговорах между Украиной, США и Россией". Сальвини также призвал не "подпитывать коррупцию" на Украине.