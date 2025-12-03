Гутерриш заявил о нежелании спорить с Трампом

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал в ходе выступления на конференции Reuters Next, что не желает вступать в дискуссии с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сократил взносы США в ООН в качестве инструмента давления с целью реформы международного института.

Кроме того, глава США потребовал от генсека организации расследовать «тройной саботаж» со стороны сотрудников ООН — инциденты с эскалатором и микрофоном, последовавшие во время визитов Трампа в здание ООН.

«Есть только один способ вести полемику, когда обе стороны в нее вступают. Я не заинтересован в том, чтобы вести полемику с администрацией США. Я заинтересован в сохранении ценностей ООН и ценностей, на которых, по-моему, можно построить более честный мир, где уважают международное право, а огромное неравенство преодолено», — разъяснил Гутерриш.

Генсек заметил, что не отступит от принципов ООН и будет бороться с изменениями климата, за реформу Совбеза, международных финансовых институтов, гендерное равенство.