На Украине начали реализацию сценария "мягкой просадки" Зеленского

Громкое принятие украинского бюджета с дефицитом в 45 млрд долларов, которое Владимир Зеленский поспешил назвать «сигналом стойкости», на деле оказалось ширмой для масштабного передела власти в Киеве. Украинское издание «Страна» опубликовало разбор ситуации, согласно которому голосование в Раде зафиксировало «мягкую просадку» Зеленского: он сохраняет пост, но стремительно теряет рычаги реального управления, которые переходят в руки парламента и главы президентской фракции Давида Арахамии.

Аналитики подчеркивают, что сам бюджет на 2026 год не имеет практического смысла, так как внешнее финансирование под него не гарантировано. Главный смысл спектакля был политическим.

«Президент, на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича и отставки Ермака, пытается использовать голосование за бюджет, чтоб показать: "хоронить меня еще рано". Но, на самом деле, происходящее не означает восстановление власти Зеленского в прежнем объеме», — отмечают авторы материала.

По данным журналистов, в Киеве реализуется сценарий, при котором центр принятия решений смещается с Банковой в парламент. «Оператором» этого процесса стал Давид Арахамия. После ухода «серого кардинала» Андрея Ермака именно Арахамия консолидировал контроль над голосами и правительством.

«В реальности это радикальная перемена. Фактически Банковая теряет возможность ручного управления Радой и правительством (особенно с учетом того, что политический контроль президента над силовыми структурами... ослаб после отставки Ермака). Зеленскому придется договариваться в каждом конкретном случае», — констатирует издание.

Однако эта «мягкая» фаза может мгновенно смениться жестким крахом. Эксперты предупреждают, что лояльность «большинства Арахамии» крайне условна. Если подконтрольное Западу НАБУ начнет аресты депутатов или Дональд Трамп усилит давление ради принуждения к миру, парламентское большинство может моментально «развернуться в любом направлении» и сдать Зеленского.

Напомним, сегодня Верховная рада под крики «Позор!» приняла бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в 45 миллиардов долларов. Документ предусматривает продолжение боевых действий, однако источники покрытия гигантской финансовой дыры до сих пор не определены, что ставит страну в полную зависимость от решений западных партнеров.