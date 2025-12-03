Уиткофф контактировал с Украиной после визита в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактировал с Украиной после своего визита в Россию. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Уиткофф провел телефонный разговор с главой украинской делегации и секретарем СНБО Рустемом Умеровым после своего визита в Москву. При этом, детали встречи Уиткоффа и Путина не обсуждались из соображений безопасности.

Сибига также добавил, что в вопросе мирного урегулирования Украина по прежнему отталкивается от документа из 20 пунктов. По его словам, Белый дом услышал пожелания Украины, поэтому в документ были внесены ряд правок.

Раскрыто отношение Уиткоффа к Путину на переговорах в Москве

«Да, есть наиболее чувствительные вопросы, которые взяты в скобки, которые оставлены на рассмотрение лидеров. Что сообщили представители американской делегации, что по их оценке разговоры в Москве для мирного процесса имели положительное значение, это их оценка. И пригласили украинскую делегацию для продолжения разговоров с США в ближайшее время», — добавил он.

Ранее в Москве состоялась встреча Уиткоффа и президента России Владимира Путина.