Украина отказалась искать компромиссы с Россией по территориям

Со стороны Украины не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета страны и никаких принудительных изменений границ. Об этом, передает «Страна», заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, главы МИД стран НАТО поддержали такую позицию Киева.

3 декабря госсекретарь США Марко Рубио назвал территории одним из ключевых пунктов спора в российско-американских переговорах по Украине.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».