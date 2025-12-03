Профайлер оценил необычное поведение Брижит Макрон

Супруга президента Франции Брижит Макрон на фоне скандала о ее поле* может проявлять вспышки агрессии, если продолжится публичное давление на нее, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» профайлер Руслан Панкратов.

По данным газеты, на фото и видео заметно, что Брижит Макрон всячески пытается закрыться, в том числе используя «позу футболиста» со сцепленными в области паха руками.

На одном из видео, снятых осенью 2025 года, первая леди Франции пыталась смеяться и уверенно говорить, однако все время бегала глазами, поправляла волосы и трогала микрофоны то одной рукой, то сразу двумя, заметили журналисты.

«По телу и голосу проступают маркеры сильного и длительного стресса - бегающий взгляд, микродвижения головы, постоянный мониторинг окружения. Тактильная дисрегуляция — несогласованные прикосновения, колебания между отталкиванием и притяжением — как телесный след диссоциации: человек одновременно хочет сократить дистанцию и выйти из контакта», — заметил Панкратов.

По его данным, изменение частоты дыхания на переходах между темами выдаёт работу симпатической нервной системы, когда организм реагирует на отдельные смысловые блоки как на угрозу.

Профайлер уточнил, что одновременное касание запястий — жест самоудержания, попытка буквальной «сборки» себя в кадре. Он добавил, что в поведении Брижит Макрон прослеживается внутренний конфликт, а также возникает нарциссическая уязвимость.

Ранее сообщалось, что Брижит появилась на встрече с Владимиром Зеленским и его женой в слегка зауженных брюках с молниями внизу.

Этот элемент наряда, по мнению экспертов, придал образу первой леди современный штрих.

* ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.