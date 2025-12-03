Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны в НАТО хотят войны с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

Во время совещания глав МИД стран НАТО Сийярто заявил, что альянс не хочет мира на Украине — на самом деле он пытается развязать войну с Россией. По этой причине, как считает министр, Европа пытается подорвать мирный процесс на Украине.

В Британии заявили, что конфликт на Украине «вполне может продлиться десятилетия»

«Могу сказать вам, что страны-члены НАТО, принадлежащие к европейскому мейнстриму, не хотят мира. Мейнстрим не хочет мира, он хочет войны против России, и поэтому они стремятся подорвать мирные усилия», — заявил он.

Ранее Сийярто заявил, что Брюссель не замечает коррупцию на Украине, поскольку сам погряз в ней.