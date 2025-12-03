Раскрыто отношение Уиткоффа к Путину на переговорах в Москве

Отношение спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа к президенту России Владимиру Путины дружелюбное, считает специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева. Своим мнением на фоне публикации видео встречи американской делегации в Кремле специалист поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Цивилизованные люди всегда ведут переговоры цивилизованно, каковы бы ни были разногласия, даже если хочется послать всех к черту. Отношения нужно сохранять. Каждый имеет право на свое мнение. А уж в государственных вопросах тем более каждая страна отстаивает свои интересы», — заметила Николаева.

"Что касается конкретно переговоров господина Уиткоффа и нашего президента, то у них отношения теплые. Сложились они такими именно потому, что оба переговорщика — цивилизованные люди". Татьяна Николаева, специалист по деловому протоколу

Специалист по этикету отметила, что российский лидер всегда ведет себя на переговорах в рамках этикета и вежливости.

«Никого не обзывает, поэтому ничего удивительного, что американская делегация улыбается и чувствует себя достаточно комфортно», — заключила она.

Встреча в Кремле состоялась 2 декабря. Она продлилась почти пять часов. Российская и американская стороны обсудили несколько планов урегулирования конфликта на Украине. Одной из важных тем переговоров стал территориальный вопрос. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что компромисс по нему пока не найден, работа будет продолжаться.