Сделка по урегулированию конфликта на Украине вряд ли будет соответствовать всем условиям «справедливого мира», каким его видят в Европе, заявил в интервью финскому телеканалу MTV президент Финляндии Александр Стубб.

Государства Европы продолжают работать над сохранением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но реальность такова, что мир может быть как хорошим или плохим, так и представлять собой определенный компромисс, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По словам Стубба, финны тоже должны быть готовы к тому моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для «справедливого мира», о которых так много говорили на протяжении последних четырех лет, вряд ли будут выполнены.

Президент Финляндии также признал, что первоначальный план Соединенных Штатов, состоявший из 28 пунктов, опубликованный в прошлом месяце, разочаровал европейцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства мешают администрации американского лидера Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. По словам главы российского государства, все предложенные Европой изменения по мирному плану направлены лишь на блокировку процесса.