Сийярто: Брюссель не замечает коррупцию в Киеве, поскольку сам погряз в ней

Руководство Евросоюза не обращает внимания на коррупционный скандал на Украине, поскольку чиновники ЕС сами погрязли в коррупции.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бельгийской полицией экс-главы европейской дипломатии Федерики Могерини по подозрению в крупном мошенничестве.

"Думаю, что теперь ясно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности. В Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве. Здесь тоже процветает колоссальная коррупция", - сказал глава МИД, принимающий участие в совещании с коллегами из стран НАТО в столице Бельгии.

Его беседа с венгерскими журналистами транслировалась телеканалом М1.

2 декабря Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. В ходе этих рейдов были задержаны три человека. Их обвиняют в махинациях с тендерами, в том числе с заявкой европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Бельгийская газета L’Echo сообщила, что полиция задержала экс-главу дипслужбы ЕС Федерику Могерини, а также бывшего генсека этой службы Стефано Саннино.