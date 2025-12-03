ЕК одобрила кредит Киеву за счет изъятия активов России

Коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Киева, который подразумевает экспроприацию суверенных активов России, замороженных на счетах европейских банков, рассказала журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РБК.

По ее словам, экспроприация активов России в ЕС не требует консенсуса всех стран-участниц союза, она будет утверждаться «квалифицированным большинством голосов».

Вместе с тем, пояснила чиновница, ЕК разработала и альтернативный вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

Бельгия назвала экспроприацию активов РФ худшим способом финансировать Украины

«Мы предлагаем решения, которые помогут покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу», — заметила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что ведомство предлагает выдать «репарационный кредит», используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, «с надежными гарантиями для государств-членов».

В МИД РФ ранее сообщили, что идеи ЕС о выплате Россией «репараций» украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.