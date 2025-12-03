В Киеве объяснили обещание Буданова* выпить кофе в Крыму

Выпить кофе в Крыму руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал выпить из-за того, что не было контроля от руководства за общением государственных спикеров с обществом. Об этом пишет «Украинская правда».

После начала СВО, по информации журналистов, первыми начали взаимодействовать советник главы офиса президента Михаил Подоляк и его уже бывший коллега Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

К брифингам и эфирам они готовились самостоятельно, их не контролировали и оба советника говорили то, что считали нужным, отмечает издание.

Однако они впоследствии начали конкурировать из-за этого и «наперегонки продуцировать» новости, завышая военные возможности Украины.

Позже к числу «позитивных» спикеров присоединился и Буданов*, который пообещал «выпить кофе в Ялте», подразумевая выход ВСУ в Крым.

Все они при этом могли верить в свои слова, неосознанно подрывая пустыми обещаниями свой авторитет в обществе, заявил собеседник «УП».

Ранее Буданов* заявил, что в середине февраля может появиться «окно возможностей» для завершения конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью украинской журналистке.

*внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга