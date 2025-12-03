Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле раскрыли ответ Путина на мирный план США по Украине

Президент России Владимир Путин не отвергал мирный план США по Украине, подобная формулировка не верна.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — отметил представитель Кремля.

Стало известно о расстроивших диалог с Кушнером действиях Ермака

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против налаживания диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, потому что сделал ставку на другого человека. О расстроивших контакт Киева с представителем американской делегации действиях Ермака рассказал экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале.

Бывший глава украинского МИД уточнил, что после знакомства с Кушнером он выступал за продолжение общения, но его не поддержали.

Фон дер Ляйен поссорилась с Каллас

Личный конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кам Каллас еще больше обострился.

Об этом со ссылкой на источники в европейских властях пишет американский журнал Politico.

«Эта история, похоже, обострит и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и (..) Каллас», — передает издание слова четырех своих высокопоставленных собеседников.

Россиянам предрекли тяжелые времена

В России в скором времени сильно вырастут цены, уверен экономист Николай Кульбака. О том, как попытаться сэкономить в такой ситуации, он порассуждал в беседе с «Царьградом».

Так, эксперт считает, что люди неизбежно перейдут к покупке товаров в более дешевых магазинах. При этом данная тенденция уже наблюдается, о чем свидетельствует открытие по стране все большего количества дискаунтеров. Уже сейчас люди отдают предпочтение таким магазинам, стараясь купить вещи по более низким ценам, принимая при этом худшее качество товара.

«Это то, что люди делали, в принципе, всегда, когда наступали не самые благоприятные времена», — отмечает специалист.

Рубио назвал ключевой пункт спора в мирных переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевым пунктом спора в переговорах по Украине 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые находятся под контролем Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом он отметил, что уже удалось добиться некоторого прогресса в вопросах гарантий безопасности для жителей Украины на будущее.

2 декабря по поручению американского президента Дональда Трампа в Россию прибыл его спецпосланник Стив Уиткофф. Он должен был добиться от РФ окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта, подготовленного США.

Отменены переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, встреча отменена.

Об этом на своей странице в соцсети Х написал журналист Euronews Алекс Рафоглу со ссылкой на источники.

«Зеленский возвращается домой», — написал Рафоглу.

«Терпят поражение»: Украина готовит к сдаче еще два города

Российские войска ведут активные наступательные действия в районе Красного Лимана и Северска. Что происходит на этом направлении, и какую тактику применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), разбиралась газета «Аргументы и факты».

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. При этом военные эксперты считают, что Северск и Гуляйполе также могут перейти под контроль российских войск до конца 2025 года.

Раскрыта причина смерти бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

© Кадр из фильма

Причиной смерти актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, тело артистки пролежало в квартире несколько дней — на нем появились трупные пятна. Точная дата смерти актрисы не указывается.

Ранее стало известно, что 2 декабря тело Качалиной обнаружил бывший муж, актер Михаил Ефремов: он приехал навестить ее вместе с сыном. Гостям пришлось вскрывать замки — квартира была сильно захламлена, света в жилище не было. В последний раз они общались с Качалиной около двух недель назад.

Появились неожиданные подробности в деле с квартирой Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной может выиграть часть иска в Верховном суде. Полина Лурье не сдается и продолжает бороться за свои деньги. Адвокат Янита Цвик рассказала «Звездачу», что девушка подходила к сделке честно.

По словам адвоката, это дело специально передают в Верховный суд, чтобы оно стало примером для других судов. Учитывая популярность певицы и ее влиятельных защитников решение вряд ли полностью отменят, полагает собеседница.

Как указала Цвик, Скорее всего, Верховный Суд РФ отменит решения нижестоящих инстанций частично. Он применит реституцию, чтобы добросовестный покупатель не оказался в полном проигрыше. Это будет своего рода компромиссное решение, хотя следовало бы полностью аннулировать все предыдущие судебные акты и признать покупателя добросовестным, отметила Цвик.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе РКН.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», – гласит ответ ведомства.

