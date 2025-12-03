Визит евродепутатов на Украину сорвался из-за одного человека

Визит евродепутатов в Киев отменен из-за немецкого депутата Ханса Нойхоффа из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который является членом ультраправой фракции «Европа суверенных наций» (ЕСН), в качестве причины названа якобы его пророссийская позиция. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что украинское правительство решило отменить визит делегации Европарламента, состоящей из законодателей, занимающихся вопросами обороны, после того как выступило против включения Нойхоффа в состав делегации.

«Стыдно думать, что угроза безопасности, из-за которой поездка была отменена, исходит изнутри парламента. Мы говорим о депутате, который ехал туда не для того, чтобы взаимодействовать с украинцами, а чтобы продолжать свой антиукраинский крестовый поход», — заявил один из членов делегации.

После предупреждений из Киева официальные лица в парламенте попросили Нойхоффа отказаться от поездки. Депутат заявил, что сделает это в зависимость от того, будет ли запрос официально оформлен украинскими властями в письменном виде или же возражения против его присутствия будут подробно изложены в служебной записке.

В ноябре три представителя ультраправой АдГ прибыли в Россию на фоне угроз исключения из партии. Политики приняли участие в симпозиуме БРИКС — Европа в Сочи. Среди них был и Нойхофф.