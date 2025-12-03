Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен недавно объявила «войну бюрократии» в ЕС: она призвала проложить «широкую тропу через джунгли», но в то же время захотела нанять в ЕК еще 2500 сотрудников. Вот вам и сокращение бюрократии, пишет немецкий таблоид Bild.

Как отмечает Bild, что касается собственного агентства фон дер Ляйен с 32-тысячным штатом, то «джунглям разрешено продолжать расти и даже расширяться». В ЕК объяснили, что нуждаются в 2500 новых сотрудников из-за растущей потребности в «экспертизе в области кибербезопасности», а также «новых задач в связи с текущими кризисами и новыми вызовами» в областях ИИ, обороны и биотехнологий.

Однако даже внутри фракции фон дер Ляйен в Европарламенте существуют сомнения по поводу этого аргумента. Глава Комитета по бюджетному контролю Никлас Хербст заподозрил попытку «расширить полномочия» и без того могущественного ведомства - за счет парламента и налогоплательщиков.

«Это никогда не пройдет через совет и парламент. Если требования слишком высоки, их нужно снизить», - подчеркнул Хербст.

Евродепутат, экономист Маркус Фербер заявил, что ЕК не справляется со своими амбициями по упрощению финансовых программ. Масштабная критика исходит и от либеральных депутатов Европарламента. Эксперт по бюджету от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер заявил, что «взрыв бюрократии такого масштаба неоправдан».

Европейская федерация налогоплательщиков отреагировала на план фон дер Ляйен с полным непониманием. Ее глава Михаэль Йегер заявил, что федерация считает правильным «обратный» подход: сокращение штата ЕК на 10-25 процентов. ЕК должна создать более компактные структуры с использованием искусственного интеллекта и «упростить и ускорить» свои процессы.