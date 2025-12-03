Что происходит в мире сегодня: Бельгия против ЕС и поиски рейса MH370

В среду, 3 декабря, Бельгия в очередной раз поспорила с Еврокомиссией из-за российских активов. В это же время Пентагон запустил новую программу по закупке дронов, а Малайзия возобновила поиски рейса MH370, пропавшего 11 лет назад.

Бельгия снова выступила против плана ЕС по российским активам

Глава МИД Бельгии Максим Прево настаивает, что новое, еще не обнародованное предложение Еврокомиссии (ЕК) по замороженным активам РФ, категорически неприемлемо. Как сообщает RTL, министр выступил перед журналистами с заявлением, подчеркнув, что считает план ЕК «наихудшим» вариантом.

Ожидается, что 3 декабря ЕК разъяснит правовую основу, на которой она планирует финансировать 140-миллиардный кредит Украине, используя замороженные активы России. Основная часть активов хранится в Бельгии. Прево подчеркнул, что Бельгия разочарована тем, что в ЕК «не услышали» мнение страны. Неприемлемо использовать российские активы и «оставлять Бельгию нести риски в одиночку». Бельгия продолжает настаивать на «естественном источнике финансирования», то есть на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках.

Пентагон запустил новую программу по закупке дронов

Пентагон запустил новую программу, предусматривающую выделение одного миллиарда долларов в следующие два года на закупку сотен тысяч ударных дронов. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Проект получил название «Программа доминирования дронов» (DDP). Министерство обороны США планирует заказать 30 тысяч дронов к июлю 2026 года. К 2027-му планируется приобрести более 200 тысяч дронов, «способных наносить смертельный урон в самых сложных боевых условиях». План предусматривает закупку в общей сложности более 300 тысяч беспилотников к началу 2028 года. Программа призвана «помочь отрасли организовать производство БПЛА в условиях срочной необходимости».

Дело Могерини

Бывший главный дипломат ЕС, ректор Колледжа Европы в Брюгге Федерика Могерини и еще два чиновника ЕС стали фигурантами дела о мошенничестве, связанного с финансируемой ЕС подготовкой молодых дипломатов. Об этом сообщила Европейская прокуратура (EPPO).

Колледж Европы - престижная школа послевузовского образования для еврократов. После допроса в федеральной судебной полиции Бельгии троим задержанным официально предъявили обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции при закупках, конфликта интересов, а также нарушения профессиональной тайны. Фигуранты дела были освобождены, поскольку полиция не увидела угрозы побега с их стороны.

Малайзия попытается найти пропавший 11 лет назад самолет

Малайзия возобновила поиски рейса MH370 Malaysia Airlines, сообщает New Starits Times. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек.

Большинство из них были гражданами Китая и Малайзии, также там были пассажиры из Австралии, Канады, Франции, Индии, Ирана, Нидерландов, России, Украины, США и других стран. По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана. Власти Малайзии заявили, что глубоководные поиски обломков самолета возобновятся 30 декабря. Поиски будут проводиться с перерывами - в общей сложности 55 дней.

В США откроют детям накопительные «счета Трампа»

Президент США Дональд Трамп представил программу «счета Трампа», в рамках которой каждому гражданину США, родившемуся в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, откроют накопительные счета на сумму в тысячу долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Эти «инновационные сберегательные счета» с налоговыми льготами, позволят поколению американских детей «начать накапливать богатство с момента своего рождения», подчеркнули в администрации Трампа. Семьи и другие лица могут вносить на счета до пяти тысяч долларов в год. Средства будут инвестированы в широкий фондовый индекс и к 28 годам владельца могут вырасти до 1,9 миллиона долларов, утверждают в Белом доме.