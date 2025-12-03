От речи президента РФ Владимира Путина у его французского коллеги Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен горели уши, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

«У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению политика, соответствующая реакция могла возникнуть после слов главы российского государства о том, что европейские лидеры вносят изменения в мирный план Соединенных Штатов с целью заблокировать весь процесс урегулирования. Филиппо указал на то, что французский лидер не хочет мира на Украине.

В России высказались о будущем Макрона

Ранее Филиппо заявил, что у Макрона зазвенело в ушах после слов Путина об отсутствии у Российской Федерации желания нападать на Европу.