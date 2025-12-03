Конфликт на Украине, несмотря на мирные переговоры, может продлиться еще годы или десятилетия. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Пока продолжается война (несмотря на мирные переговоры, она вполне может продлиться годы, а то и десятилетия), Украина не может ни юридически, ни тем более практически проводить выборы», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает та же газета, при этом 2 декабря украинские депутаты от оппозиции в Раде толпой «окружили кресло спикера», чтобы заблокировать предложенный Зеленским бюджет и потребовать отставки правительства.

В среду The Telegraph отмечала, что политическая карьера Зеленского «висит на волоске» на фоне коррупционного скандала и провалов на фронте.

В издании указали, что за последнюю неделю Зеленский лишился главы своего офиса Андрея Ермака. Кроме того, Вооруженные силы Украины под натиском российских войск вынуждены были отступить из стратегически важного города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Также в издании отметили усиление давления со стороны американцев, которые жестко требуют от Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира.