В Британии рассказали о судьбе виновных в провале плана Трампа

Если процесс мирного урегулирования украинского кризиса будет сорван, то президент США Дональд Трамп может прекратить поставки оружия и разведданных, и многое будет зависеть от того, кого он сочтет виновным в провале. Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

В ноябре стало известно о новом мирном плане урегулирования украинского кризиса, разработанном США. По информации СМИ, план предусматривал значительные уступки со стороны Украины, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.

После встречи с представителями Украины в Женеве госсекретарь США Марко Рубио отметил, что процесс работы над планом «в последние дни заметно ускорился». Он также подчеркнул, что президент США настроен позитивно по этому поводу.

Российский генерал раскритиковал мирный план Трампа по Украине

При этом, по мнению политолога Анатолья Ливена, очень многое будет зависеть от того, как будет дальше развиваться мирный процесс, и, если он будет сорван, кого именно обвинит в этом Дональд Трамп.

«Если он обвинит русских, тогда давление сохранится, санкции сохранятся, поставки американского оружия продолжатся и передача разведданных продолжится. Но если он обвинит украинцев и европейцев, тогда, конечно, он может прекратить поставки оружия и прекратить передачу разведданных», — пояснил он.

Эксперт уверен, что во втором случае «украинцы окажутся в крайне отчаянном положении».