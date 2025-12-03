Высказывания Брижит Макрон о якобы вывезенных украинских детях являются «болезненным бредом». Об этом заявил «Царьград».

По словам Макрон, Россия якобы вывезла украинских детей и подростков, чтобы «зачислить в армию и отправить воевать против Украины». Телеканал отмечает, что после состоявшихся в Москве переговоров РФ и США всю «евробанду», по всей видимости, сильно «корежит».

«Понятное дело, надо как-то перетягивать внимание заокеанских кураторов обратно к себе. Но вот только ничего не придумывается, кроме историй, похожих на какой-то болезненный бред», — заявил «Царьград».

Брижит Макрон шокировала общественность

Напомним, что тема «похищенных» детей неоднократно возникала в украинской пропаганде, а официальные лица говорили о «тысячах» несовершеннолетних. При этом в ходе летних переговоров России и Украины в Стамбуле в 2025 году украинская сторона передала список из 339 украинских детей, с которыми потеряли связь родственники. Глава делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что список полностью проработали, а часть детей уже возвращена на Украину.