Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об успехе властей Украины в борьбе с коррупцией. Об этом сообщает издание Clash Report в социальной сети X.

По словам Рютте, Владимир Зеленский и другие представители властей Украины предпринимает все необходимые усилия для разрешения коррупционного скандала в стране. При этом он также выразил уверенность в том, что Зеленский намерен полностью искоренить коррупцию на Украине.

«Когда имеет место коррупция, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они уже это делают», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель не замечает коррупцию на Украине, поскольку сам погряз в ней.