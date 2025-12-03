Генсек НАТО отметил успех Украины в «разборках» с коррупцией

Власти и народ Украины в значительной степени смогли побороть коррупцию в стране, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Его цитирует в соцсети Х издание Clash Report.

«Когда коррупция имеет место, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они с ней разобрались», — признал генсек

В конце поста Рютте выразил оптимистичную уверенность, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский «предпринимает все необходимые шаги для искоренения коррупции».