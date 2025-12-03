«Истинная позиция России»: зарубежные СМИ о встрече Путина и Уиткоффа

Вечером 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. Посланники США представили Путину мирный план, обновленный после переговоров с Украиной, но позиция Москвы не изменилась, пишут зарубежные СМИ.

Это была шестая встреча Путин с Уиткоффом в России, но первая личная встреча президента РФ и команды Трампа после августовского саммита на Аляске, отмечает Axios. Кроме того, Кушнер впервые присоединился к переговорам с Путиным. По словам двух осведомленных источников издания, ожидается, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Зеленским в среду в Европе и проинформируют его о переговорах с Путиным.

Путин использовал «сочетание обаяния, расчетливого затягивания времени и явных угроз», чтобы показать Уиткоффу и Кушнеру истинную позицию России по украинскому кризису, пишет Politico. Пока американцы гуляли по Москве и обедали в дорогом ресторане, Путин выступил перед прессой, обвинив Европу в попытках сорвать мирный процесс, и намекнул на будущую эскалацию.

Пока нет никаких признаков того, что вторничные переговоры привели к каким-либо изменениям в позиции Москвы, подчеркивает Politico. Россия «готова к миру, но только на своих условиях».

Никаких компромиссов после пяти часов переговоров, отмечает Le Monde. Вскоре после полуночи под позолоченными потолками Кремля советник Путина Юрий Ушаков выглядел «мрачным и хладнокровным». По версии газеты, он фактически объявил об очередном провале переговоров, отметив, что компромиссного решения пока нет, но «некоторые американские предложения могут обсуждаться».

Из Кремля Уиткофф отправился в американское посольство в Москве, чтобы поговорить с Дональдом Трампом по защищённой телефонной линии. Посланник Белого дома может в среду вылететь в Брюссель для встречи с Зеленским.

Дмитриев рассказал, что показали Уиткоффу и Кушнеру во время прогулки по Москве

Кушнер и Уиткофф стали ведущими американскими переговорщиками с Россией и фактически оттеснили на второй план Марко Рубио, госсекретаря США, отмечает The Times. Считается, что Рубио более благосклонно относится к Украине и помог переработать мирный план из 28 пунктов.

Остаётся неясным, как посланники США планируют преодолеть разногласия сторон по таким фундаментальным вопросам, как территориальная принадлежность, пишет Welt. Европейские политики заявляют, что путь к миру будет очень долгим.