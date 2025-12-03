Ситуация внутри Украины стремительно движется к развязке, которая может принудить киевский режим к миру без всяких дополнительных условий. Издание «Страна.ua» выделило два критических обстоятельства, способных уже в ближайшие недели кардинально перевернуть шахматную доску и сломить сопротивление Владимира Зеленского. Речь идет не столько о ситуации на фронте, сколько о неминуемом финансовом голоде и политическом хаосе в тылу.

По мнению аналитиков издания, судьба конфликта решается именно сейчас, и зависит она от денег Евросоюза и последствий громкой отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Если внутреннее давление на Зеленского будет усиливаться и власть его еще более ослабнет, вероятность того, что Киев согласится на компромиссы, также увеличится», — пишет издание, указывая на развитие неконтролируемого политического кризиса.

Вторым фатальным фактором журналисты называют неопределенность с европейскими деньгами. Решение по так называемому репарационному кредиту должно быть принято до конца декабря, и прогноз неутешителен: «Если Европа не сможет обеспечить продолжение поддержки Киева в нужном объеме, то это значительно повысит вероятность, что украинские власти пойдут на широкие уступки».

Этот мрачный для Киева прогноз появился на фоне скупых итогов переговоров в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Как ранее уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, компромисс пока не найден. Главным камнем преткновения остается Донбасс.

Однако время играет против Украины. Госсекретарь США Марко Рубио уже дал понять, что Запад не сможет вечно тянуть эту лямку. В такой ситуации у Трампа появляется соблазн просто «не делать ничего» и ждать. Ждать, пока отсутствие финансирования или грызня в киевских кабинетах после ухода «серого кардинала» Ермака окончательно парализуют украинскую власть, сделав её сговорчивее перед лицом неизбежного.