Премьер Бельгии оценил вероятность поражения России в конфликте с Украиной

Никто на Западе на самом деле не верит в поражение Российской Федерации в конфликте с Украиной, заявил в интервью газете La Libre премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, комментируя инициативу ЕС об изъятии активов РФ.

Бельгийский премьер указал на то, что во время прежних военных конфликтов суверенные активы какой-либо страны только замораживались до окончания боевых действий и могли быть переданы другому государству в случае поражения в виде репараций. Однако вероятность соответствующего сценария на Украине крайне низка, поделился своей точкой зрения де Вевер.

«Кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине? Это сказки, сплошные иллюзии», — отметил он.

По словам де Вевера, российская сторона дала понять, что в случае конфискации активов Бельгия и ее руководство будут ощущать последствия «вечно».

Бельгия выступает против выдачи Киеву кредита под активы РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию активов Российской Федерации, находящихся в Европе. Глава российского государства указал на то, что правительство России уже вырабатывает пакет ответных мер на тот случай, если это будет сделано.