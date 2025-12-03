В Германии подтвердили слова Путина об успехах российских войск
Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под полный контроль Красноармейск (украинское название — Покровск).
Слова президента России Владимира Путина об успехах российских войск подтвердило издание Bild.
При этом в издании заявили, что город уже утратил для Киева стратегическое значение.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позднее российский лидер назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.