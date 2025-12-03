Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под полный контроль Красноармейск (украинское название — Покровск).

Слова президента России Владимира Путина об успехах российских войск подтвердило издание Bild.

«Для Украины утрата Покровска — еще одно болезненное поражение (...). Оно доказывает, что Вооруженные силы Украины не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять», — говорится в публикации.

При этом в издании заявили, что город уже утратил для Киева стратегическое значение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от украинских подразделений. Позднее российский лидер назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач спецоперации.