Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева проинформируют европейских коллег о том, «что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве». Публикация появилась в его Telegram-канале по итогам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова.

По его словам, сегодня ожидаются контакты с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров европейских стран. Украину представят Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров. Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности», — написал Зеленский.

Далее Украина будет готовить встречу с представителями Дональда Трампа в США, отметил глава государства.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными.